Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известия22 января в 16:01

Подробнее о событии

Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить

Телеканал 360°23 января в 08:25

Эксперт рассказала о возможности подорожания табачных изделий в России

REGNUM23 января в 00:15

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАСС22 января в 21:13

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новости22 января в 20:47

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ru22 января в 18:45

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известия22 января в 19:29

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русском22 января в 16:59
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Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

Вести.Ru вчера в 14:17
Политика

Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине

После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
REGNUM 00:00
Авто

Daimler получит миллиардные штрафы из-за Tesla

Для Daimler ограничение составляет 102,8 г/км. Данные PA Consulting, Daimler сообщают о том, что сумма штрафа составит 1,1 млрд долларов.
Тарантас Ньюс 03:42
Космос

Российские ученые изучат влияние выхлопов космических аппаратов на ионосферу Земли

Сотрудники Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, расположенного в Иркутске, выяснят, как выхлопы бортовых двигателей космических аппаратов влияют на ионосферу Земли - слой атмосферы, находящийся под воздействием космического излучения.
Будущее России. Национальные проекты 22 января в 04:44
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
Автоновости дня вчера в 01:44
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс 00:15
Здоровье

Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад.
ТАСС 03:22
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

ТАСС вчера в 01:52
Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице 25 января

В субботу, 25 января, в столице ожидаются сильный ветер, дождь, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Москва 24 01:22
Политика

Зеленский о Boeing 737: я не мог в публичном поле говорить «нас сбили»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после авиакатастрофы с Boeing 737 компании МАУ, который был сбит 8 января в Иране, он встречался с родственниками погибших граждан Украины, которым сообщил, что причиной крушения авиалайнера «на сто процентов» не была ни техническая ошибка, ни ошибка погибших в самолете родственников или ошибка экипажа лайнера.
REGNUM 03:00
Политика

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
БИЗНЕС Online вчера в 03:28
Здоровье

В Китае впервые от коронавируса умер врач

В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Lenta.ru 02:47
Политика

Как поправки в Конституцию изменят систему управления страной

Суть поправки: По запросу президента проверяет на соответствие Конституции федеральных законов после их принятия Госдумой и одобрения Советом Федерации, но до вступления в силу.
Ведомости 23 января в 05:26
Политика

Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 03:42
Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Ведомости вчера в 05:33
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах

Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес

Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала

36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Shraibikus News 01:36
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Российская газета 01:47
Авто

В России отзывают 82 тысячи Toyota и Lexus, которые могут загореться

Под отзыв попали кроссоверы Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также кроссоверы Lexus RX 200t, RX 350 и гибридный RX 450h, которые были реализованы в период с декабря 2015 года по настоящее время.
Motor 23 января в 10:27
Футбол

Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи

Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
МК-Спорт вчера в 08:24
Футбол

«Арсенал» покупает защитника «Фламенго» Мари за 10 млн евро

Трансфер Мари обойдется «канонирам» в 10 млн евро, контракт с ним будет подписан до июня 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.
Sports.ru 00:46
Экономика

Forbes назвал «королей недвижимости» России

Первое место в рейтинге по недвижимости заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Моя Москва.онлайн 23 января в 03:44
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Интерфакс вчера в 03:11
Общество

В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни скончалась старейший практикующий хирург, лауреат самой престижной врачебной премии "Признание" Алла Ильинична Левушкина.
Российская газета вчера в 05:46
Армия и оружие

Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне

Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Пятый канал вчера в 18:44
Музыка

В Самаре на фестивале «Рок над Волгой» выступит Земфира

Самарская газета вчера в 05:07
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Вести.Ru вчера в 16:52
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