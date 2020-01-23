Экономика
Российская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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с чего всё началось
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.Известия22 января в 16:01
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Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить
Телеканал 360°23 января в 08:25
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Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
Политика
Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине
После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
Авто
Daimler получит миллиардные штрафы из-за Tesla
Для Daimler ограничение составляет 102,8 г/км. Данные PA Consulting, Daimler сообщают о том, что сумма штрафа составит 1,1 млрд долларов.
Космос
Российские ученые изучат влияние выхлопов космических аппаратов на ионосферу Земли
Сотрудники Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, расположенного в Иркутске, выяснят, как выхлопы бортовых двигателей космических аппаратов влияют на ионосферу Земли - слой атмосферы, находящийся под воздействием космического излучения.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей
В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем.
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Владислав Сурков покинул госслужбу
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Здоровье
Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус
Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Политика
Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице 25 января
В субботу, 25 января, в столице ожидаются сильный ветер, дождь, мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Политика
Зеленский о Boeing 737: я не мог в публичном поле говорить «нас сбили»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после авиакатастрофы с Boeing 737 компании МАУ, который был сбит 8 января в Иране, он встречался с родственниками погибших граждан Украины, которым сообщил, что причиной крушения авиалайнера «на сто процентов» не была ни техническая ошибка, ни ошибка погибших в самолете родственников или ошибка экипажа лайнера.
Политика
Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда
Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
Здоровье
В Китае впервые от коронавируса умер врач
В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Политика
Как поправки в Конституцию изменят систему управления страной
Суть поправки: По запросу президента проверяет на соответствие Конституции федеральных законов после их принятия Госдумой и одобрения Советом Федерации, но до вступления в силу.
Политика
Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд
Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах
Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала
36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек
Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Авто
В России отзывают 82 тысячи Toyota и Lexus, которые могут загореться
Под отзыв попали кроссоверы Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также кроссоверы Lexus RX 200t, RX 350 и гибридный RX 450h, которые были реализованы в период с декабря 2015 года по настоящее время.
Футбол
Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи
Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
Футбол
«Арсенал» покупает защитника «Фламенго» Мари за 10 млн евро
Трансфер Мари обойдется «канонирам» в 10 млн евро, контракт с ним будет подписан до июня 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.
Экономика
Forbes назвал «королей недвижимости» России
Первое место в рейтинге по недвижимости заняла «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Общество
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни скончалась старейший практикующий хирург, лауреат самой престижной врачебной премии "Признание" Алла Ильинична Левушкина.
Армия и оружие
Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне
Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Музыка
В Самаре на фестивале «Рок над Волгой» выступит Земфира
Футбол