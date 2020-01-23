Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.

с чего всё началось

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Политика Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.

Авто Daimler получит миллиардные штрафы из-за Tesla Для Daimler ограничение составляет 102,8 г/км. Данные PA Consulting, Daimler сообщают о том, что сумма штрафа составит 1,1 млрд долларов.

Космос Российские ученые изучат влияние выхлопов космических аппаратов на ионосферу Земли Сотрудники Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, расположенного в Иркутске, выяснят, как выхлопы бортовых двигателей космических аппаратов влияют на ионосферу Земли - слой атмосферы, находящийся под воздействием космического излучения.

Политика Владислав Сурков покинул госслужбу Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

Наука В Британии восстановили голос 3000-летней мумии Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.

Политика Зеленский о Boeing 737: я не мог в публичном поле говорить «нас сбили» Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после авиакатастрофы с Boeing 737 компании МАУ, который был сбит 8 января в Иране, он встречался с родственниками погибших граждан Украины, которым сообщил, что причиной крушения авиалайнера «на сто процентов» не была ни техническая ошибка, ни ошибка погибших в самолете родственников или ошибка экипажа лайнера.

Здоровье В Китае впервые от коронавируса умер врач В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.

Политика Как поправки в Конституцию изменят систему управления страной Суть поправки: По запросу президента проверяет на соответствие Конституции федеральных законов после их принятия Госдумой и одобрения Советом Федерации, но до вступления в силу.

Происшествия В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.

Происшествия Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.

Авто В России отзывают 82 тысячи Toyota и Lexus, которые могут загореться Под отзыв попали кроссоверы Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также кроссоверы Lexus RX 200t, RX 350 и гибридный RX 450h, которые были реализованы в период с декабря 2015 года по настоящее время.

Футбол Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).