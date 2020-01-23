Экономика
Российская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
Читать в источнике
Оценить637
с чего всё началось
Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Политика
Зеленский уступил своё место на Всемирном форуме памяти холокоста
Политика
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН
Созвать саммит "пятерки" - России, Китая, США, Франции и Великобритании - держав, основавших ООН, призвал, выступая на форуме памяти о Холокосте в Иерусалиме президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Общество
МИД РФ рекомендует россиянам учитывать ситуацию с коронавирусом в КНР
ZUMA / TASS Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство рекомендует российским гражданам, планирующим поездку в Китай, учитывать ситуацию со вспышкой коронавируса.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Авто
Более 80 тысяч Toyota и Lexus попали под отзыв в России
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Футбол
Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем»
Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с "Ливерпулем" в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Общество
В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртской Республики 22 января внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно.
Общество
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Спорт
Горячкина сравняла счёт в матче за титул чемпионки мира по шахматам
Россиянка Александра Горячкина в решающей, 12-й партии белыми фигурами победила китаянку Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Политика
Игоря Краснова назначили генпрокурором РФ
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Футбол
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Химки»
Андрей Талалаев ушел в отставку с должности главного тренера "Химок", выступающих в первенстве ФНЛ, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.
Единоборства
Опубликован проморолик боя Емельяненко – Исмаилов
Российская бойцовская организация АСА опубликовала свой проморолик посвященный грядущему поединку Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Авто
Рамный внедорожник Ford Bronco дебютирует раньше срока
Накануне ресурс "Ford Authority" сообщил, что в планах компании Ford представить новый внедорожник на Нью-йоркском мотор-шоу.
Футбол
Гапонов: на моей памяти Кононов «пихал» дважды. Оба раза — мне
Защитник московского «Спартака» Илья Гапонов рассказал о тренерах, с которыми ему доводилось работать в клубе.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Армия и оружие
США планируют разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке
В Пентагоне заявили, что США планируют разместить противоракетные комплексы Patriot в Ираке.