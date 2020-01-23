Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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с чего всё началось

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известия22 января в 16:01

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Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить

Телеканал 360°23 января в 08:25

Эксперт рассказала о возможности подорожания табачных изделий в России

REGNUM23 января в 00:15

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известия22 января в 19:29

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новости22 января в 20:47

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ru22 января в 18:45

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАСС22 января в 21:13

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русском22 января в 16:59
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Маркл убеждена, что принц Гарри не был счастлив в королевской семье. Но она уверена, что ее любовь поможет принцу Гарри стать успешным.
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