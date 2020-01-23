Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.

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Цены на табачную продукцию и электронные сигареты могут вырасти на 20-25% в 2020 году. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз Аналитического центра при правительстве РФ.

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

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