Экономика
ТАСС«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%
Цены на табачную продукцию и электронные сигареты могут вырасти на 20-25% в 2020 году. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз Аналитического центра при правительстве РФ.
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Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.Известия22 января в 16:01
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Архивный сюжет (22 января в 21:13)
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Как сообщает Opta, шесть разных игроков забили за «Манчестер Юнайтед» в одном матче впервые с октября 1892 года.
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