Экономика

ТАССТАСС«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

Цены на табачную продукцию и электронные сигареты могут вырасти на 20-25% в 2020 году. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз Аналитического центра при правительстве РФ.
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Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известия22 января в 16:01

Подробнее о событии

Оператор системы цифровой маркировки сигарет ответил на слова о росте цен

РБК23 января в 04:01

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАСС22 января в 21:13

На 25% подорожают сигареты в России в 2020 году

Курьер. Среда. Бердск22 января в 23:00

Эксперт рассказала о возможности подорожания табачных изделий в России

REGNUM23 января в 00:15

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известия22 января в 19:29

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русском22 января в 16:59

Стоимость сигарет в 2020 году вырастет на 25%

РЕН ТВ22 января в 16:17
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Архивный сюжет (22 января в 21:13)
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Известия 14:17
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В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
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В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом

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Останки оленей помогли членистоногим и растениям

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Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

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Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
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"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
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Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
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Грузинская оппозиция требует запрета работы ряда организаций из США

Ранее партия провела собственный соцопрос в крупных городах страны, согласно их результатам, большинство граждан Грузии выступает за военную непричастность.
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Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Футбол

АЕК Карреры прервал победную серию «Олимпиакоса»

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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

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Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
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За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

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Шесть разных игроков забили за «МЮ» впервые с 1892 года

Как сообщает Opta, шесть разных игроков забили за «Манчестер Юнайтед» в одном матче впервые с октября 1892 года.
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Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин

Все школы и детские сады Бердянска (Запорожская область) до конца января закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.
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Армия и оружие

В США провели военные учения с участием российских вертолетов Ми-24

США провели учения с использованием российских вертолетов Ми-24.
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Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
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Анна Цуканова-Котт показала квартиру, которую купила в Таиланде

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Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru вчера в 09:27
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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