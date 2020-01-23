Экономика
Сельская новь (Aксубаевский район)Сигареты в России подорожают примерно на 25%
По прогнозу Аналитического центрапри Правительстве РФ, цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть Средняя стоимость пачки сигарет в стране на сегодняшний день составляет 115 рублей, и примерно 64 рубля из этой цены составляют налоги.
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Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.Известия22 января в 16:01
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Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить
Телеканал 360°23 января в 08:25
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ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
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Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
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Решение об отставке правительства Дмитрия Медведева было принято самим кабинетом министров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
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Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
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Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства.
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Боевик «Плохие парни» продолжает удерживать лидерство в прокате. Лента собрала больше, чем прогнозировали эксперты.
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Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира
Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
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Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Найдено сходство между Пакманом и грунтовыми протистами
От крупных и агрессивных микроорганизмов протисты уворачиваются, как Пакман.
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Главный тренер французского клуба подозревается в изнасиловании детей
Полиция арестовала главного тренера юношеской команды «Маньянвиль».
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Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
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Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
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Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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Вин Дизель поделился архивным фото в честь скорого выхода трейлера «Форсажа 9»
Остается всего несколько дней до выхода первого трейлера «Форсажа 9». В честь этого события Вин Дизель опубликовал в своем Instagram раритетное фото, на котором он запечатлен вместе с Мишель Родригес.
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Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
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Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
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Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом
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В Петербурге задержали участников пикетов против изменения Конституции
В Петербурге проходит серия одиночных пикетов против изменения Конституции РФ. По меньшей мере пять участников акции задержаны.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Армия и оружие
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.