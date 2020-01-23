Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.

с чего всё началось

По прогнозу Аналитического центрапри Правительстве РФ, цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть Средняя стоимость пачки сигарет в стране на сегодняшний день составляет 115 рублей, и примерно 64 рубля из этой цены составляют налоги.

Сигареты в России подорожают примерно на 25%

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