Происшествия

Газета.RuГазета.RuСигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»

Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
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Находящееся у берегов Норвегии российское судно подало сигнал SOS. Это назвали «ошибкой»

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Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
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