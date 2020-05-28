Энергетика
Lenta.ru«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Политика
Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
Известия 16:38
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
Происшествия
В Красноярске арестовали четырёх сотрудников ДПС
Красноярск, 27 мая 2020, 08:38 — REGNUM Железнодорожный районный суд Красноярска 26 мая рассмотрел четыре ходатайства об избрании меры пресечения сотрудникам ДПС, подозреваемым в получении взятки в крупном размере.
REGNUM 01:38
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
Здоровье
Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса
Ученые из ядерного центра в Снежинске занялись моделированием развития эпидемии в один из первых дней карантина.
Эхо Москвы в Челябинске 08:53
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Происшествия
Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова
Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Общество
Журналисты заметили на руке Кадырова медицинский катетер
Московский Комсомолец 09:00
Политика
Foreign Policy (США): у Китая два пути к мировому господству. Первая часть (Foreign Policy)
Новые отношения Трампа с Китаем Первая часть При Си Цзиньпине Китай демонстрирует устремления сверхдержавы.
ИноСМИ 09:03
Здоровье
Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Игры
27 мая Naughty Dog покажет новый геймплей The Last of Us: Part 2
Релиз The Last of Us: Part 2 запланирован на 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4. Компания Sony закрыла комментарии к записям о The Last of Us: Part 2 во всех популярных соцсетях.
Чемпионат вчера в 04:10
Путешествия
Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России
Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно.
РБК 20:00
Авто
Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России в июне максимум на 50%
Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV (легких коммерческих автомобилей) в России в июне максимум на 50% по сравнению с прошлым годом.
ТАСС 20:01
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
Хоккей
Плей-офф Кубка Стэнли пройдет с участием 24 команд
По четыре лучшие команды из «Запада» и «Востока» автоматически попадают в четвертьфиналы конференций.
Магнитогорский рабочий 09:00
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
Общество
Восемь новых случаев коронавируса зарегистрировали сегодня в Сахалинской области
Восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекции зарегистрировано в Сахалинской области.
АСТВ 20:03
Экономика
Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС 15:04
Политика
Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru вчера в 16:25
Политика
В США назвали дату отправки второй партии аппаратов ИВЛ в Россию
21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 19:18
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52