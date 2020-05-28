Энергетика
Lenta.ru«Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири»
Проект газопровода «Сила Сибири-2» анонсирован и создается для спасения проекта «Сила Сибири», который столкнулся с серьезными проблемами при освоении Чаяндинского месторождения. В распоряжении «Ленты.ру» оказался большой доклад инженеров, работающих на Чаянде.
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Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Слово и Дело 04:30
Кино
У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии
Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.
Popcornnews.ru 17:00
Футбол
Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
Космос
Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен
На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
Газета.Ru 16:44
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 10:37
Общество
Boeing возобновил производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила приостановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:59
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Игры
Sony планирует 3 июня представить PlayStation 5
Продажи PlayStation 5 и Xbox Series X стартуют в октябре 2020 года.
Astera 15:37
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Политика
Киев отказался обсуждать шаги по режиму прекращения огня в Донбассе
На заседании контактной группы делегация Киева отказалась принимать дополнительные меры по режиму прекращения огня.
Вечерняя Москва 15:07
Авто
«Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России
Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей.
Авторевю вчера в 15:19
Здоровье
В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом
Среди выписанных за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.
РИА Новости 20:31
Наука
Создан искусственный глаз, превосходящий по возможностям человеческий
Вести.Ru вчера в 02:19
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 14:40
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Армия и оружие
Крылатые ракеты США научат летать на кукурузе
Америка разрабатывает топливо, основанное на этаноле. Крылатые ракеты США научат летать на кукурузе.
Piter.tv 06:58
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Экономика
Российские компании решили оставить удаленку для сотрудников
Крупнейшие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность оставить для части своих сотрудников удаленную работу после завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 20:09
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Армия и оружие
На юге Украине пройдут очередные испытания крылатых ракет
Одесса, Украина, 26 мая 2020, 13:08 — REGNUM В Одесской области Украины продолжатся испытания крылатых ракет «Нептун», сообщила 26 мая пресс-служба оборонного госконцерна «Укроборонпром».
REGNUM вчера в 06:08
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Кино
Режиссёр «Логана» снимет «Индиану Джонса 5»
News.ru вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня 12:33
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии
"В польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы", - цитирует РИА ФАН слова дипломата.
Царьград 14:52
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk 10:38
Общество
В итальянских Альпах 12-летний мальчик выжил после встречи с медведем
Прогулка по лесу вместе с родителями обернулась для 12-летнего итальянца Алессандро целым приключением, которое он запомнит на всю жизнь, пишет итальянское издание L'Adige.
Комсомольская правда вчера в 08:47