Энергетика

Lenta.ruLenta.ru«Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири»

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Проект газопровода «Сила Сибири-2» анонсирован и создается для спасения проекта «Сила Сибири», который столкнулся с серьезными проблемами при освоении Чаяндинского месторождения. В распоряжении «Ленты.ру» оказался большой доклад инженеров, работающих на Чаянде.
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СМИ: «Силу Сибири-2» анонсировали для спасения «Силы Сибири»

Московский Комсомолец20:18

«Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири»

Lenta.ru19:42
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