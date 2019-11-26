Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъКазахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов. По его словам, проект сейчас находится на стадии переговоров.
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Казахстан изучает возможность присоединения к проекту «Сила Сибири - 2»

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