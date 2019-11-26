Энергетика
КоммерсантъКазахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов. По его словам, проект сейчас находится на стадии переговоров.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Футбол
Тоттенхэм — Олимпиакос 4:2
Уже к 19-й минуте «шпоры» дома уступают «Олимпиакосу» — 0:2. На шестой минуте гостей вывел вперед Юсеф Эль-Араби.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний С-400 против F-16 в Турции
Агентство Ihlas Haber опубликовало видео. В испытаниях участвуют российские С-400 и американские истребители F-16 Fighting Falcon.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Политика
Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии
Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Общество
Предельный возраст ректоров вузов предложили увеличить до 70 лет
В Госдуму внесен проект закона, предполагающий увеличение предельного возраста ректоров вузов с 65 до 70 лет.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Происшествия
Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»
Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда.
Происшествия
Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области
Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Политика
Трамп помиловал двух индеек ко дню благодарения
Футбол
Левандовски оформил покер за 14 минут в матче с «Црвеной Звездой»
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).