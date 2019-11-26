Общество
Экономика сегодня«Сила Сибири-2» меняет приоритеты соседей России в импорте газа
По словам чиновника, в Восточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область – только в районном масштабе. Трубопровод из России в Китай может решить эту проблему.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Миллер назвал препятствия для продолжения транзита газа через Украину
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 25 ноября обсудили возможность заключения нового контракта о транзите газа "Газпрома" в Европу.
Футбол
«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ
Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Хоккей
ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Кино
Опубликован список лучших фильмов десятилетия
The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.
Футбол
СМИ узнали имя обладателя «Золотого мяча»
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча", передает Mundo Deportivo.
Происшествия
В Сочи возбуждено дело о доведении девушки-следователя до самоубийства
В Сочи следователи возбудили по факту гибели 23-летней сотрудницы полиции уголовное дело о доведении до самоубийства.
Общество
Расчленитель Соколов уверен, что «еще нужен людям»
Расчленитель аспирантки СПбГУ, своей бывшей ученицы Анастасии Ещенко благодарит Придыбайло за моральную поддержку и жалуется на невозможность продолжать исторические изыскания, касающиеся его любимого Наполеона, сообщает «Царьград».
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Космос
Странное заявление NASA по поводу насекомых на Марсе
Жуки и тараканы соседней планеты В NASA весьма оперативно отреагировали на сенсационное сообщение, которое сделал Уильям Ромозер (William Romoser) - уважаемый профессор-энтомолог с 45-летним стажем из Университета Огайо (Ohio University).
Экономика
Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%
Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
Киберспорт
Из The Elder Scrolls: Blades уберут таймеры на сундуках и наконец добавят PvP
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Спорт
ВАДА хочет отстранить Россию от международных соревнований на 4 года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Политика
В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала
В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию Василия Голобородько — персонажа, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» до своего избрания на пост президента страны.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Авто
Geely и Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Футбол