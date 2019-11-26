Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодня«Сила Сибири-2» меняет приоритеты соседей России в импорте газа

По словам чиновника, в Восточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область – только в районном масштабе. Трубопровод из России в Китай может решить эту проблему.
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Казахстан хочет вынужденно присоединиться к «Силе Сибири — 2»

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К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна

Lenta.ru02:06

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Коммерсантъ03:24

Казахстан изучает возможность присоединения к проекту «Сила Сибири - 2»

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Казахстан задумал подключиться к «Силе Сибири»

Московский Комсомолец02:47

Казахстан может присоединиться к проекту «Сила Сибири-2»

Аргументы и Факты04:59

Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири – 2»

Взгляд.ру01:16
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Миллер назвал препятствия для продолжения транзита газа через Украину

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 25 ноября обсудили возможность заключения нового контракта о транзите газа "Газпрома" в Европу.
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Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
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Актер Виктор Семенов умер в Москве

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
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Опубликован список лучших фильмов десятилетия

The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.
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СМИ узнали имя обладателя «Золотого мяча»

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча", передает Mundo Deportivo.
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В Сочи возбуждено дело о доведении девушки-следователя до самоубийства

В Сочи следователи возбудили по факту гибели 23-летней сотрудницы полиции уголовное дело о доведении до самоубийства.
Росбалт 09:21
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Расчленитель Соколов уверен, что «еще нужен людям»

Расчленитель аспирантки СПбГУ, своей бывшей ученицы Анастасии Ещенко благодарит Придыбайло за моральную поддержку и жалуется на невозможность продолжать исторические изыскания, касающиеся его любимого Наполеона, сообщает «Царьград».
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Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать

Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Космос

Странное заявление NASA по поводу насекомых на Марсе

Жуки и тараканы соседней планеты В NASA весьма оперативно отреагировали на сенсационное сообщение, которое сделал Уильям Ромозер (William Romoser) - уважаемый профессор-энтомолог с 45-летним стажем из Университета Огайо (Ohio University).
Комсомольская правда 23 ноября в 07:34
Экономика

Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 08:01
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В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
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В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
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Названы города России с лучшим качеством жизни

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МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

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ВАДА хочет отстранить Россию от международных соревнований на 4 года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.
Kazanfirst.ru вчера в 19:13
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Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

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Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
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Слесарь погиб в оставившей без отопления 96 домов котельной Воронежа

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Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Вечерняя Москва вчера в 11:20
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В профиле Зеленского на сайте Кремля использовали его фото из сериала

В разделе на сайте Кремля, где публикуется информация о переговорах президента России с украинским коллегой Владимиром Зеленским, использовали фотографию Василия Голобородько — персонажа, которого Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» до своего избрания на пост президента страны.
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В МАК назвали причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 12:03
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Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° вчера в 03:38
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Geely и Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня 12:05
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец 24 ноября в 10:21
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