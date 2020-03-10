Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года.
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с чего всё началось

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что "стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".
Интерфакс12:26

Подробнее о событии

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

Интерфакс12:26

Газопровод «Сила Сибири» приостановят на профилактику во второй половине марта

ТАСС12:40

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

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Работа газопровода «Сила Сибири» будет приостановлена во второй половине марта

Эхо Москвы13:03

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Национальная служба новостей12:33

Газопровод «Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

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