Общество
Интерфакс«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта
"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года.
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с чего всё началось
В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что "стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".Интерфакс12:26
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Газопровод «Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта
Будущее России. Национальные проекты12:36
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