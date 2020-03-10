Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

Запущенный в декабре прошлого года экспортный газопровод в Китай "Сила Сибири", как и любой другой газопровод, нуждается в остановках для технического обслуживания.
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«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

Интерфакс12:26

Газопровод «Сила Сибири» приостановят на профилактику во второй половине марта

ТАСС12:40

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

Коммерсантъ12:54

«Газпром» остановит «Силу Сибири»

Lenta.ru13:41

«Газпром» и CNPC запланировали приостановку «Силы Сибири»

Известия12:51

Газопровод «Сила Сибири» останавливают на профилактику

Московский Комсомолец13:31

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

Ведомости13:04
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Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.
BFM.ru 09:49
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В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Политика

Мишустин и Румас встретятся в Москве 11 марта

Российский премьер Михаил Мишустин встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом 11 марта в Москве.
RT на русском 14:48
Общество

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Здоровье

Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс", премьер-министр Словении Марьян Шарец уведомил всех, что его страна закрывает границу с Италией после подобного же решения Австрии.
Вести.Ru 14:41
Здоровье

Все школы Липецкой области закрывают на карантин

Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:56
Автоспорт

Гасли: в Австралии все мы «снимаем штаны» и показываем, что у нас есть

Чемпионат 06:26
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Армия и оружие

«Деривация» прикроет тульский «Панцирь» от беспилотников

Скорострельный, точный, дальнобойный — на параде Победы в этом году впервые продемонстрируют новейший самоходный зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО».
Молодой коммунар вчера в 04:00
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка

Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Известия 14:13
Политика

Путин назвал отношения России и Казахстана стратегическим альянсом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что в отношениях двух стран сложился стратегический альянс, который продолжает успешно развиваться.
РИА Новости 13:17
Финансы

Мосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов

Московская биржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов во вторник, 10 марта.
Ведомости вчера в 18:36
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в новых сериях «Сватов»

Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Известия 14:26
Политика

Собянин заявил, что России нужен сильный президент

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при сильном президенте Россия будет сильной.
ФАН 12:11
Авто

Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для рынка России

Южнокорейский автоконцерн Hyundai показал обновленную версию кроссовера Creta, которая в ближайшем будущем появится на российском рынке.
Городовой 03:27
Общество

Выявлен очаг коронавируса в США

Стратегическое совещание менеджеров биотехнологической и фармацевтической корпорации Biogen, состоявшееся в Бостоне могла стать очагом распространения коронавируса нового типа в США.
Вестник Кавказа 13:05
Энергетика

Развожаев рассказал о ценах в Севастополе после падения курса рубля

Севастопольцам не стоит опасаться за финансовую стабильность, считает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
ForPost 11:00
Общество

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17

Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес

Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским

Экс-супруги снова замечены вместе. Вчера Рита Дакота отметила свой 30-ый день рождения.
Srnsk 14:05
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Общество

Италия целиком закрылась на карантин

Правительство Италии распространило карантинные меры на всю территорию страны. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
НТВ 00:30
Политика

Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции

Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.
RT на русском 14:18
Хоккей

Овечкин вернулся на первую строчку в снайперской гонке НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало Сэйбрз" отметился заброшенной шайбой.
Вести.Ru 03:38
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России вчера в 19:38
Технологии

МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE

Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре.
Ведомости 13:23
Футбол

Карасев рассудит встречу Лиги Европы «Севилья» – «Рома»

Встречу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Вести.Ru 07:01
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Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

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Банк России начал продажу валюты на внутреннем рынке

Во вторник, 10 марта, Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте регулятора.
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