Энергетика

ВалдайВалдай«Сила Сибири» открывает китайский газовый рынок

За 5 лет, которые прошли с момента подписания 30-летнего договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) на поставку более 1 трлн кубометров российского газа в Китай (не стоит и говорить, что это самый большой в мировой истории газовый контракт), китайский рынок вырос на 67%, увеличив при этом импорт более чем в 2 раза.
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