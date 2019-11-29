Общество
Вести.Ru«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Газ по нему пойдет с месторождений Восточной Сибири на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай.
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Объем добычи газа на Чаяндинском месторождении в Якутии — 10 млрд кубометров в год
Якутия 24вчера в 22:24
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В Забайкалье объявлен траур в связи со смертельным ДТП с автобусом
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В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
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Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Дмитрий Петров уволился, написав заявление по собственному желанию.
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Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
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Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
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На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
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Второе лицо официального клуба болельщиков шведского "Мальме" Каве Хоссейнпур объяснил поведение фанатов команды, которые сначала надели на голову статуи воспитанника клуба Златана Ибрагимовича мешок на голову и сиденье от унитаза на руку, затем написали на доме форварда в городе "Иуда", после чего еще и подожгли статую.
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