Общество

Вести.RuВести.Ru«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Газ по нему пойдет с месторождений Восточной Сибири на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай.
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Объем добычи газа на Чаяндинском месторождении в Якутии — 10 млрд кубометров в год

Якутия 24вчера в 22:24

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Вести.Ruвчера в 21:48

Путин и Си Цзиньпин по телемосту откроют «Силу Сибири»

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РИА Новостивчера в 16:00

Путин и Си Цзиньпин дадут старт работе газопровода «Сила Сибири»

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News.ruвчера в 03:18

СПРАВКА: Трубопровод «Сила Сибири»

ПРАЙМвчера в 19:15
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Летчики самолета Путина рассказали о приземлении в сильнейшем тумане

Lenta.ru вчера в 17:22
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