Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикаль«Сила Сибири» стимулирует газодобычу Якутии

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Более подробно о нефтегазовых перспективах Якутии и роли «Силы Сибири» в экономике региона см. материал «Геологоразведка в Арктике открывает новые возможности для развития Якутии» в №20 «Нефтегазовой вертикали» за 2019 год.
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