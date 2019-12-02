Энергетика
Нефтегазовая вертикаль«Сила Сибири» стимулирует газодобычу Якутии
Более подробно о нефтегазовых перспективах Якутии и роли «Силы Сибири» в экономике региона см. материал «Геологоразведка в Арктике открывает новые возможности для развития Якутии» в №20 «Нефтегазовой вертикали» за 2019 год.
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Объем добычи газа на Чаяндинском месторождении в Якутии — 10 млрд кубометров в год
Якутия 2401 декабря в 22:24
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В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»
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"По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп заявили о необходимости единства НАТО перед лицом новых угроз, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии премьера.
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Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
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ФК «Зенит» устроит «Новогодний променад»для своих болельщиков
За два часа до матча будет устроен специальный новогодний променад.
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Региону выделили 793,5 млн рублей за эффективную работу губернатора
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область получит грант в размере 793,5 млн рублей за эффективную деятельность высших должностных лиц в 2019 году.
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«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»
Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
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Зона «Восток», где играет футбольный «Сахалин», закрывается
Как сообщила пресс-служба ПСК "Сахалин", там было принято важное решение — со следующего сезона закрывается зона "Восток".
Политика
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Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
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Новый пикап Hyundai засняли на тестах
Помимо обычной версии серийного Santa Cruz Hyundai выпустит также «заряженную» N-модификацию этой модели, которая будет отличаться от стокового пикапа перенастроенной подвеской, спортивным обвесом и более мощным мотором.
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Космос
NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»
Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
Армия и оружие
Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
Число боевых самолетов, обнаруженных Воздушно-космическими силами у границ РФ, в 2019 году увеличилось в сравнении с прошлым годом на 8%, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.
Авто
Экспертами назван способ сэкономить на заправке автомобиля
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Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Общество
Кожемяко заступился за уволенного Пака
Руководитель Приморья подчеркивает, что уже получил массу писем, ходатайств и подписей с просьбой восстановить Пака на его посту.
Армия и оружие