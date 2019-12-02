Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикаль«Сила Сибири» стимулирует газодобычу Якутии

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Более подробно о нефтегазовых перспективах Якутии и роли «Силы Сибири» в экономике региона см. материал «Геологоразведка в Арктике открывает новые возможности для развития Якутии» в №20 «Нефтегазовой вертикали» за 2019 год.
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Объем добычи газа на Чаяндинском месторождении в Якутии — 10 млрд кубометров в год

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«Сила Сибири» стимулирует газодобычу Якутии

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