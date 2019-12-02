Общество
Нефтегазовая вертикаль«Сила Сибири» стимулирует газодобычу Якутии
Более подробно о нефтегазовых перспективах Якутии и роли «Силы Сибири» в экономике региона см. материал «Геологоразведка в Арктике открывает новые возможности для развития Якутии» в №20 «Нефтегазовой вертикали» за 2019 год.
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Объем добычи газа на Чаяндинском месторождении в Якутии — 10 млрд кубометров в год
Якутия 2401 декабря в 22:24
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Политика
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Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили
Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Финансы
Доллар и евро увеличиваются в цене
Сегодня стоимость американского доллара увеличилась на 33 копейки и составила 64,4 рубля.
Политика
Макрон хочет разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы.
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Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Футбол
«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»
Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о создании радиолокационного поля вокруг страны
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Наука
Ученые: Вакцины могут спровоцировать развитие рака
Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медпрепаратов из США доказали, что сезонные вакцины, в том числе от гриппа, могут привести к раку.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек
По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Общество
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Футбол
Черчесов: был бы рад встретиться с Украиной на Евро-2020
Стоит отметить, что соперниками сборной России по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Космос
Китай продолжит лидировать по количеству запусков в 2020 году
В следующем году Китай предпримет крупные миссии по исследованию космоса и испытает новые ракеты, а также рассчитывает на продолжение темпов запуска, что позволило ему стать лидером в мире по запуску на орбите за последние два года.
Футбол
Пенальти за игру рукой Ракицкого не было, гол Дзюбы засчитан верно
Пенальти не назначен, хотя в процессе игры Васильев разбирался в гораздо более сложных моментах.
Авто
Экспертами назван способ сэкономить на заправке автомобиля
Использование топливных карт особенно актуально для таксистов, дальнобойщиков и других водителей, которые часто заправляют топливом свой автомобиль.
Фигурное катание
Самарин поделился ожиданиями от финала Гран-при
Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине. Помимо Самарина, Россию в мужском одиночном катании представит Дмитрий Алиев.
Политика
На Украине задержали члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Политика
Китай ввёл санкции в отношении США
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай ввёл санкции против некоторых неправительственных американских организаций из-за неприятия США закона по Гонконгу.