Общество

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикаль«Сила Сибири» стимулирует газодобычу Якутии

Более подробно о нефтегазовых перспективах Якутии и роли «Силы Сибири» в экономике региона см. материал «Геологоразведка в Арктике открывает новые возможности для развития Якутии» в №20 «Нефтегазовой вертикали» за 2019 год.
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«Сила Сибири» утекает в Китай. Что остаётся регионам России? Трасса газопровода идёт мимо Забайкалья и Бурятии

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Психологический эффект «Силы Сибири»

OilCapital.ruвчера в 12:00

«Сила Сибири» стимулирует газодобычу Якутии

Нефтегазовая вертикальвчера в 10:16

«Сила Сибири»: путь российского газа в Поднебесную

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ИНФОГРАФИКА. Газопровод «Сила Сибири» — импульс для развития Якутии

ИА ЯСИАвчера в 19:00

«Сила Сибири»: работаем на перспективу

Радио Sputnik01 декабря в 13:16
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Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

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В Белом доме прокомментировали текст выпущенного демократами конгресса доклад по расследованию к импичменту президента США Дональда Трампа.
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Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили

Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

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Сегодня стоимость американского доллара увеличилась на 33 копейки и составила 64,4 рубля.
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Макрон хочет разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при участии Европы.
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Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru 16:22
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Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

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Минобороны РФ заявило о создании радиолокационного поля вокруг страны

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Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

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Ученые: Вакцины могут спровоцировать развитие рака

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Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

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Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек

По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Российская газета 07:38
Общество

В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
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13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
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Черчесов: был бы рад встретиться с Украиной на Евро-2020

Стоит отметить, что соперниками сборной России по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.
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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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Китай продолжит лидировать по количеству запусков в 2020 году

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Пенальти за игру рукой Ракицкого не было, гол Дзюбы засчитан верно

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Китай ввёл санкции в отношении США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай ввёл санкции против некоторых неправительственных американских организаций из-за неприятия США закона по Гонконгу.
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