Критикуемый ранее за пассивность "Газпром" в России получил возможность оказывать давление на газовый рынок на фоне своего монопольного положения и выдержки, пишет Федеральное агентство новостей Российский газовый монополист "Газпром" с 2014 года впервые получил заметное влияние на европейском рынке газа.
На Красную площадь российской столицы, где проходит Парад Победы в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, выезжает механизированная колонна, включающая более 190 единиц вооружений и военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости.
За последний год стоимость аренды жилья в Сочи выросла сразу на 56% по данным аналитиков доски объявлений "Авито Недвижимость" В мае 2021 года эксперты рынка недвижимости заявили о росте средней стоимости суток аренды жилья до 6,44 тысячи рублей.