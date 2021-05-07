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Сильнее всего в РФ за апрель подорожали свекла, морковь и яйца

В апреле продовольственная инфляция составила 0,75%, следует из данных Росстата. Годовая инфляция составила 6,55%. С начала года продовольственные товары подорожали на 3,85%.В источнике
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Куриные яйца стали одними из лидеров по росту цен в России в апреле

Эхо Москвывчера в 00:03

В России сильнее всего подорожали яйца и корнеплоды

Московский Комсомолец7 мая в 13:38

Сильнее всего в РФ за апрель подорожали свекла, морковь и яйца

Коммерсантъ7 мая в 12:49

В России выросли цены на три важных товара

URA.Ru7 мая в 13:24

Стоимость куриных яиц поднялась в России более чем на 6%

ФАН7 мая в 12:52

В России выросли цены на яйца и овощи

Lenta.ru7 мая в 13:28

Важный овощ в апреле подорожал на 20%

ПРАЙМ7 мая в 12:27
Интересное

ФАН: «Газпром» посадил ЕС на колодный паек и лишил США коррупционного «гешефта» на Украине

Критикуемый ранее за пассивность "Газпром" в России получил возможность оказывать давление на газовый рынок на фоне своего монопольного положения и выдержки, пишет Федеральное агентство новостей Российский газовый монополист "Газпром" с 2014 года впервые получил заметное влияние на европейском рынке газа.
Регион online04:30

Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы

На Красную площадь российской столицы, где проходит Парад Победы в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, выезжает механизированная колонна, включающая более 190 единиц вооружений и военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости03:53

Суд арестовал до 5 июля супруга убитой девушки-блогера из Екатеринбурга

Сысертский районный суд (Свердловская область) арестовал до 5 июля мужа девушки-блогера из Екатеринбурга Дмитрия Журавлева, который обвиняется в убийстве супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Коммерсантъ Екатеринбург7 мая в 10:16

В Саратовской области в День Победы загорелся ресторан «Берлин»

Ресторан "Берлин" в воскресенье горел в городе Балаково Саратовской области, пожар потушен, никто не пострадал, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
РИА Новости06:43

Резкий рост цен на посуточную аренду жилья до 6,44 тысячи рублей наблюдается в Сочи

За последний год стоимость аренды жилья в Сочи выросла сразу на 56% по данным аналитиков доски объявлений "Авито Недвижимость" В мае 2021 года эксперты рынка недвижимости заявили о росте средней стоимости суток аренды жилья до 6,44 тысячи рублей.
Регион online06:45