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Сильнее всего в РФ за апрель подорожали свекла, морковь и яйца

В апреле продовольственная инфляция составила 0,75%, следует из данных Росстата. Годовая инфляция составила 6,55%. С начала года продовольственные товары подорожали на 3,85%.В источнике
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