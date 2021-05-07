КоммерсантъСильнее всего в РФ за апрель подорожали свекла, морковь и яйцаВ апреле продовольственная инфляция составила 0,75%, следует из данных Росстата. Годовая инфляция составила 6,55%. С начала года продовольственные товары подорожали на 3,85%.В источникеМосковский КомсомолецНТВПРАЙМЭкономика сегодняФАНМосква 24Lenta.ruПрофильИА Красная ВеснаКомсомольская правдаТелеканал 360°URA.RuПодробнее о событииВ России подорожали яйца и корнеплодыКомсомольская правда14:46В России выросли цены на яйца и овощиLenta.ru13:28Эксперт назвал способ снижения цены на гречкуМосковский Комсомолец14:07В России выросли цены на три важных товараURA.Ru13:24Стоимость куриных яиц поднялась в России более чем на 6%ФАН12:52Сильнее всего в РФ за апрель подорожали свекла, морковь и яйцаКоммерсантъ12:49Важный овощ в апреле подорожал на 20%ПРАЙМ12:27Показать ещёОценить34Поделиться