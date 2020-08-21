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Lenta.ru
Lenta.ru

«Сильному» доллару предсказали конец

«Сильному» доллару скоро может прийти конец, и годы высокого курса американской валюты сменятся периодом низких котировок, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.В источнике
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Konkurent.ru

«Сильному» доллару скоро придет конец?

Konkurent.ru23:37
Инвест-Форсайт

Экономисты предрекли конец сильному доллару

Инвест-Форсайт03:37
Южный Федеральный

Эксперты Bloomberg предсказали скорый конец «сильного» доллара

Южный Федеральный01:47
Комсомольская правда

Эксперты предсказали конец «сильному доллару»

Комсомольская правда04:17
VSE42.RU

Экономисты предрекли серьезное ослабление американского доллара

VSE42.RU23:34
Московский Комсомолец

Экономисты предсказали «сильному» доллару крах

Московский Комсомолец22:57
Lenta.ru

«Сильному» доллару предсказали конец

Lenta.ru21:25

В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора

Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора, текст обращения опубликован на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".
РИА Новости04:30
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Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс01:40
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Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости06:02
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В NASA заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции

Вашингтон, 20 августа 2020, 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.
REGNUMвчера в 14:07
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