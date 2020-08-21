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Lenta.ru
Lenta.ru

«Сильному» доллару предсказали конец

«Сильному» доллару скоро может прийти конец, и годы высокого курса американской валюты сменятся периодом низких котировок, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.В источнике
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Konkurent.ru

«Сильному» доллару скоро придет конец?

Konkurent.ru23:37
VSE42.RU

Экономисты предрекли серьезное ослабление американского доллара

VSE42.RU23:34
Московский Комсомолец

Экономисты предсказали «сильному» доллару крах

Московский Комсомолец22:57
Lenta.ru

«Сильному» доллару предсказали конец

Lenta.ru21:25

На Сахалине пройдет фестиваль «Край света»

Ежегодный фестиваль "Край света" в 2020 году пройдет в особом формате: жители Южно-Сахалинска смогут увидеть фильмы в двух крупнейших кинотеатрах города с 21-го по 28 августа, а на портале "Культура.рф" впервые состоятся онлайн-показы большинства картин.
ТАСС17:15

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

«Нашим украинским партнёрам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — добавил Лавров.
RT на русском17:55
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
1

Онколог назвал наиболее подверженные раку органы

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил о том, что больше всего раку подвержены женские молочные железы, кожа со злокачественными новообразованиями, толстая и прямая кишка, а также простата.
Московский Комсомолецвчера в 07:06
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В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
1

Трамп вновь назвал Путина и Си Цзиньпина гроссмейстерами в политике

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также лидера КНДР Ким Чен Ына гроссмейстерами на мировой арене, с которыми кандидат от демократов Джозеф Байден в случае своей победы на президентских выборах не сможет быть на равных.
ТАСС23:11
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