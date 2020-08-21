Ежегодный фестиваль "Край света" в 2020 году пройдет в особом формате: жители Южно-Сахалинска смогут увидеть фильмы в двух крупнейших кинотеатрах города с 21-го по 28 августа, а на портале "Культура.рф" впервые состоятся онлайн-показы большинства картин.
Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил о том, что больше всего раку подвержены женские молочные железы, кожа со злокачественными новообразованиями, толстая и прямая кишка, а также простата.
В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
Президент США Дональд Трамп в четверг вновь назвал российского президента Владимира Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого президента Тайипа Эрдогана, а также лидера КНДР Ким Чен Ына гроссмейстерами на мировой арене, с которыми кандидат от демократов Джозеф Байден в случае своей победы на президентских выборах не сможет быть на равных.
Медали Луки Крымского получат 17 алтайских медиков, которые проявили высокий профессионализм и самоотверженность во время лечения больных ковидом В Алтайском крае наградят 17 медиков медалью Луки Крымского.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий ближайшим помощникам, в том числе младшей сестре Ким Ё Чжон, сообщает в четверг, 20 августа, агентство Ренхап со ссылкой на разведку Южной Кореи.