Общество

Российская газетаРоссийская газетаСильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос". Синоптики отмечают, что новая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди.
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с чего всё началось

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

Сильные дожди придут в Москву со следующей недели, с воскресенья до среды выпадет около 40% от месячной нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Синоптики: На Москву надвигаются сильные дожди

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Сильные дожди и перепады давления прогнозируют в Московском регионе на следующей неделе

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Следующая неделя принесёт перепады давления и сильные дожди в Московский регион

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Синоптик рассказал, когда сильные дожди вернутся в Москву

Вечерняя Москва02:56

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

РИА Новости02:50
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В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

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Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
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Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

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Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
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Происшествия

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МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Происшествия

Дебош с участием Максима Аверина на борту самолета попал на видео

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Политика

Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих

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Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда

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В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его жену

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Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Транспорт

Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть

По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.
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Космос

Японский корабль HTV-8 начал стыковку с МКС

В течение нескольких часов корабль HTV-8 будет состыкован с модулем Harmony на американском сегменте МКС.
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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ

Газета.Ru 08:54
Происшествия

В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз»

Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.
Челябинск Сегодня 09:06
Политика

МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову

27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
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После обнаружения подлодки со спасательного судна "Коммуна" спустили глубоководный аппарат "АС-28" с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъем с глубины "раненых" членов экипажа, которым оказали медпомощь на борту "Коммуны".
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Автоспорт

Квят показал 12-й результат во второй практике Гран-при России

Pravda.Ru вчера в 09:56
Кино

Человек-паук остался в киновселенной Marvel

Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru вчера в 16:30
Происшествия

Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах

Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА уступил в гостях красноярскому "Енисею" в стартовом для себя матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 09:20
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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Гаджеты

В продажу поступили дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY вчера в 15:07
Наука

Ученые рассказали, как фаст-фуд влияет на память

Ученые нашли связь между потерей памяти и потреблением фаст-фуда.
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Политика

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Решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН не останется безнаказанным, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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Происшествия

Подросток из Дагестана поссорился с отцом и убил его

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Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
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