Общество
Российская газетаСильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос". Синоптики отмечают, что новая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди.
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"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.РИА Новости02:50
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Следующая неделя принесёт перепады давления и сильные дожди в Московский регион
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