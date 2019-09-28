"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.

с чего всё началось

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос". Синоптики отмечают, что новая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди.

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

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