Общество
Агентство МоскваСильный дождь, гроза и град ожидаются в Москве до конца дня
«По прогнозам синоптиков Росгидромет c 12:00 и до конца суток 4 июля 2020 года в Москве местами ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», - говорится в сообщении.
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до конца дня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 10:20
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
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В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей
На юге Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей. Как пишут журналисты, эти люди находятся в состоянии "остановки сердца и легких".
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Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
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Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
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На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
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Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
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Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
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В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
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ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса.
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В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
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