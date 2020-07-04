«По прогнозам синоптиков Росгидромет c 12:00 и до конца суток 4 июля 2020 года в Москве местами ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с», - говорится в сообщении.

Сильный дождь, гроза и град ожидаются в Москве до конца дня

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