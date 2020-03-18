Коронавирус

РБКРБКСиловикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса

В документе говорится, что «в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний, вызванных новым коронавирусом, приводящим к тяжелым последствиям, необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава России по соблюдению мер предосторожности».
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с чего всё началось

Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса

"Руководство силовых структур рекомендует воздержаться от поездок за рубеж, — говорит источник в ФСО, — но, по сути, это запретительная мера, так как у сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, зачастую загранпаспорта хранятся в сейфах руководителей подразделений, а сотрудники без доступа должны в рапорте на отпуск указывать место, где они его проведут".
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Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса

РБКвчера в 22:00

Сотрудникам силовых структур рекомендовали отказаться от поездок за рубеж

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Силовикам запретили выезжать из России за рубеж во время эпидемии коронавируса

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
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«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
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РИА Новости вчера в 21:16
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
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Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
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Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
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Газета.Ru вчера в 13:29
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В мире за последние сутки у 13 903 человек был выявлен коронавирус. При этом 862 человека скончались.
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Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
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Общество

В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом

Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
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Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
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За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
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Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
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В Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу

Режим вводится с 18 марта для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекцией.
Эхо Москвы в Уфе 02:31
Общество

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Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
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Курс доллара превысил 76 рублей

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RT на русском 03:04
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Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
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Сергей Прядкин вновь стал президентом Российской Премьер-Лиги

Сергей Прядкин вновь возглавил Российскую премьер-лигу. Ближайшие пять лет он будет руководить делами лиги.
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В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр

В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
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Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
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