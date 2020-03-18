Коронавирус
РБКСиловикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса
В документе говорится, что «в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний, вызванных новым коронавирусом, приводящим к тяжелым последствиям, необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава России по соблюдению мер предосторожности».
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с чего всё началось
"Руководство силовых структур рекомендует воздержаться от поездок за рубеж, — говорит источник в ФСО, — но, по сути, это запретительная мера, так как у сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, зачастую загранпаспорта хранятся в сейфах руководителей подразделений, а сотрудники без доступа должны в рапорте на отпуск указывать место, где они его проведут".РБКвчера в 22:00
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Новости за ночь: СМИ узнали о «запрете» силовикам ездить за границу
Национальная служба новостей00:53
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Общество
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Общество
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На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
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Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
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В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
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У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Общество
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Режим вводится с 18 марта для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекцией.
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Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
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Сергей Прядкин вновь возглавил Российскую премьер-лигу. Ближайшие пять лет он будет руководить делами лиги.
Спорт
В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр
В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
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Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.