"Руководство силовых структур рекомендует воздержаться от поездок за рубеж, — говорит источник в ФСО, — но, по сути, это запретительная мера, так как у сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, зачастую загранпаспорта хранятся в сейфах руководителей подразделений, а сотрудники без доступа должны в рапорте на отпуск указывать место, где они его проведут".

с чего всё началось

В документе говорится, что «в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний, вызванных новым коронавирусом, приводящим к тяжелым последствиям, необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава России по соблюдению мер предосторожности».

Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса

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