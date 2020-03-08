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ИзвестияПоявилось видео с места убийства подростка в Петербурге
Появились кадры из дома в Колпинском районе Санкт-Петербурга, в подъезде которого было обнаружено тело 14-летнего Владислава Б. с огнестрельным ранением. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 8 марта. В ролике видны следы крови на лестничном пролете.
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Стало известно, кого убили в квартире судьи в Колпино. Сына судьи ищут с собаками
Фонтанка.Рувчера в 18:05
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