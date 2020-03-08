Происшествия

ИзвестияИзвестияПоявилось видео с места убийства подростка в Петербурге

Появились кадры из дома в Колпинском районе Санкт-Петербурга, в подъезде которого было обнаружено тело 14-летнего Владислава Б. с огнестрельным ранением. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 8 марта. В ролике видны следы крови на лестничном пролете.
Читать в источнике
Комментировать478

Подробнее о событии

Опубликовано видео с места убийства подростка в Колпино

78.ruвчера в 21:48

Стало известно, кого убили в квартире судьи в Колпино. Сына судьи ищут с собаками

Фонтанка.Рувчера в 18:05

Труп ребенка с огнестрельным ранением найден около квартиры в Петербурге

Интерфаксвчера в 17:04

После убийства подростка в Петербурге завели дело

Lenta.ruвчера в 18:00

В Петербурге возбудили дело из-за убийства подростка в подъезде дома

ТАССвчера в 17:58

Квартира в Петербурге, где нашли тело подростка, принадлежит судье

РЕН ТВвчера в 16:51

В Петербурге у квартиры судьи найден труп 14-летнего школьника

КП - Санкт-Петербургвчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС 05:13
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru 05:25
Авто

Volvo готовит к премьере два новых кроссовера

Как сообщает издание Automotive News со ссылкой на участников очередной конференции дилеров Volvo, которая недавно состоялась в американском городе Лас-Вегас, шведская марка готовит к премьере в обозримом будущем два абсолютно новых автомобиля.
Motor вчера в 07:00
Космос

Суперкомпьютер назвал «строителей» Млечного Пути

Sibnet Новости вчера в 12:59
Армия и оружие

Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей

Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море.
Российская газета вчера в 02:08
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
ТАСС вчера в 17:22
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Общество

Малышева рассказала о жизни своих сыновей в США

Старший сын Малышевой Юрий закончил ординатуру по хирургии и покинул страну, теперь он проживает в США.
ФедералПресс 03:57
Общество

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
Ведомости вчера в 09:16
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Фестиваль военной музыки

Принц Гарри и Меган Маркл, завершающие свои обязанности старших членов королевской семьи, появились на ежегодном Mountbatten Music Festival в королевском Альберт-холле.
Inc-news.ru вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова заявила о желании поскорее вернуться в Россию

Поклонники связали желание Оксаны Самойловой поскорее вернуться домой с выходкой ее мужа.
RuNews24.ru 06 марта в 06:51
Общество

Курское УМВД вступилось за победительницу конкурса «Краса полиции»

В УМВД РФ по Курской области решили развеять домыслы и пояснить, на чем основан выбор.
46ТВ вчера в 11:04
Биатлон

В Нове Место стартовал женский масс-старт

Нева Спорт 06:45
Общество

Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта

Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Lenta.ru 05:40
Происшествия

Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля, у двоих из них уже не было признаков жизни.
RT на русском вчера в 23:18
Футбол

Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»

Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
NewInform вчера в 14:08
Авто

В России появился внедорожник Haval H5

В России 20 апреля стартуют продажи нового паркетника Haval H5. Об этом сообщается в распространенном производителем пресс-релизе.
МонаВиста 05 марта в 12:54
Общество

Названы самые популярные женские профессии в России

Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
ТАСС 03:50
Общество

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ

Отмечается, что на территории Российской Федерации зафиксировано шесть новых случаев заражения.
Политическая Экспертиза 06 марта в 09:01
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:15
Политика

Путин утвердил положение о Совете безопасности

Владимир Путин утвердил положение о Совете безопасности, в котором прописаны функции заместителя председателя и секретаря этой структуры, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 06:46
Хоккей

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали россиянин Евгений Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.
Чемпионат вчера в 16:38
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 06 марта в 18:40
Культура

В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова

Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
ИнфоСМИ вчера в 15:22
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости 06 марта в 14:24
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru 06 марта в 10:14
Энергетика

Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+

В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Lenta.ru 06:43
Космос

Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Журнал Авто.ру вчера в 01:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU 06:29
Футбол

Ещенко: тренер пожелал сохранить нас с Ребровым в команде

Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что инициатива при подписании новых контрактов с ним и голкипером Артемом Ребровым исходила, прежде всего, от главного тренера Доменико Тедеско, пожелавшего сохранить возрастных игроков в команде.
РИА Новости 04:12
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное