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REGNUM
REGNUM

Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии

В результате спецоперации были нейтрализованы два боевика. В ходе перестрелки пострадали также два сотрудника спецслужб, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.В источнике
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Коммерсантъ

В результате спецоперации в Ингушетии ликвидированы трое последователей ИГ

Коммерсантъвчера в 13:12
ТАСС

После спецоперации в Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

ТАССвчера в 10:56
Известия

В Ингушетии возбудили уголовное дело после столкновения с боевиками

Известиявчера в 11:47
RT на русском

Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии

RT на русскомвчера в 11:28
РИА Новости

Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новостивчера в 10:32
Интерфакс

Двое спецназовцев получили ранения в ходе спецоперации в Ингушетии

Интерфаксвчера в 09:04
РБК

В Ингушетии двое спецназовцев получили ранения в перестрелке с боевиками

РБКвчера в 09:56

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму
Бизнес-газета22 августа в 04:22
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За сутки река Томь в районе Белогорска поднялась на 12 сантиметров

По прогнозам МЧС в ближайшие дни вода достигнет отметки в 400 см. По данным на 8 часов утра 23 августа Томь в районе амурского Белогорска поднялась до 368 сантиметров - на 12 сантиметров выше, чем была сутки назад.
Телепортвчера в 20:29
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Тедеско рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, отвечая на вопросы журналистов после матча против «Локомотива» (2:1), рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным, который в текущем сезоне не сыграл ещё ни одного матча за «красно-белых».
LiveResult.Ruвчера в 15:23

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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