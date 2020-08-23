Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии
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В результате спецоперации были нейтрализованы два боевика. В ходе перестрелки пострадали также два сотрудника спецслужб, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.В источнике
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