Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии
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18 августа в Ингушетии ликвидировали еще двух боевиков. Операция прошла в горно-лесистой местности на территории Сунженского района. В комитете сообщили, что боевики готовили ряд преступлений террористической направленности, на предложение сдаться они открыли огонь.В источнике
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