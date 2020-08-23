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РБК
РБК

Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

18 августа в Ингушетии ликвидировали еще двух боевиков. Операция прошла в горно-лесистой местности на территории Сунженского района. В комитете сообщили, что боевики готовили ряд преступлений террористической направленности, на предложение сдаться они открыли огонь.В источнике
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RT на русском

В Ингушетии нейтрализованы два сторонника ИГ

RT на русском04:02
РИА Новости

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

РИА Новости03:57
РБК

Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

РБК02:50
Коммерсантъ

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции убиты два боевика ИГ

Коммерсантъ02:09
Интерфакс

Ликвидированные в Ингушетии бандиты оказались сторонниками ИГ

Интерфакс04:02
Ингушетия/ГIалгIайче

В Ингушетии в ходе боестолкновения ликвидировано двое боевиков

Ингушетия/ГIалгIайче02:56
ТАСС

Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

ТАСС02:36

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия

Если бы Калифорния была отдельным государством (а среди калифорнийских политиков периодически появляются идеи такого рода), то ее ВВП был бы равен примерно 3,2 триллиона долларов и превосходил бы номинальный ВВП таких стран, как Франция или Россия.
РИА Новости01:00
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