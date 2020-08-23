Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Ингушетии
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Ликвидированные правоохранителями 23 августа в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии два боевика были сторонниками "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), сообщил Национальный антитеррористический комитет.В источнике
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