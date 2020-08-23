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Газета.Ru
Газета.Ru

Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Ликвидированные правоохранителями 23 августа в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии два боевика были сторонниками "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), сообщил Национальный антитеррористический комитет.В источнике
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ТАСС

В селе Троицкое в Ингушетии сняли режим контртеррористической операции

ТАСС08:21
Известия

НАК рассказал о нейтрализованных в Ингушетии боевиках

Известия03:58
Интерфакс

Ликвидированные в Ингушетии бандиты оказались сторонниками ИГ

Интерфакс04:02
РБК

Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

РБК02:50
Коммерсантъ

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции убиты два боевика ИГ

Коммерсантъ02:09
RT на русском

В Ингушетии нейтрализованы два сторонника ИГ

RT на русском04:02
РИА Новости

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

РИА Новости03:57

Лавров назвал перспективным курс на реформу Конституции Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве считают перспективным предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении конституционной реформы в республике.
Лавров назвал перспективным курс на реформу Конституции Белоруссии
RT на русском08:11
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NASA сообщило о приближении астероида к Земле накануне выборов

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении астероида диаметром от двух до четырех метров к Земле накануне назначенных на 3 ноября выборов в Соединенных Штатах.
МедиаПоток05:02
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости04:46

Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегодня07:53
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Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия

Если бы Калифорния была отдельным государством (а среди калифорнийских политиков периодически появляются идеи такого рода), то ее ВВП был бы равен примерно 3,2 триллиона долларов и превосходил бы номинальный ВВП таких стран, как Франция или Россия.
РИА Новости01:00
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В Сети нашли фото встречи Собчак с мужем Тихановской

В Твиттере обнаружилась фотография, на которой российская телеведущая Ксения Собчак запечатлена с белорусским оппозиционным блогером Сергеем Тихановским, супругом Светланы Тихановской, которая участвовала в качестве кандидата в президентских выборах в Белоруссии и считает себя победителем.
Московский Комсомолец06:29
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В Белоруссии задержаны 26 участников субботних протестов

Правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений, сообщила пресс-служба МВД республики.
Взгляд.ру07:09
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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