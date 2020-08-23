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РБК
РБК

Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

18 августа в Ингушетии ликвидировали еще двух боевиков. Операция прошла в горно-лесистой местности на территории Сунженского района. В комитете сообщили, что боевики готовили ряд преступлений террористической направленности, на предложение сдаться они открыли огонь.В источнике
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RT на русском

В Ингушетии нейтрализованы два сторонника ИГ

RT на русском04:02
Интерфакс

Ликвидированные в Ингушетии бандиты оказались сторонниками ИГ

Интерфакс04:02
РИА Новости

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

РИА Новости03:57
Коммерсантъ

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции убиты два боевика ИГ

Коммерсантъ02:09
Известия

НАК рассказал о нейтрализованных в Ингушетии боевиках

Известия03:58
РБК

Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

РБК02:50
ТАСС

Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

ТАСС02:36

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русскомвчера в 08:49
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Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с «черных» ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракетой, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия06:54
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Минздрав отказался от тестирования водителей на хронический алкоголизм

Ранее Минздрав представил поправки к приказу о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей, в которых ввел новый обязательный тест на хронический алкоголизм.
Planet Today20 августа в 03:52
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Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
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