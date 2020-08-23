Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

18 августа в Ингушетии ликвидировали еще двух боевиков. Операция прошла в горно-лесистой местности на территории Сунженского района. В комитете сообщили, что боевики готовили ряд преступлений террористической направленности, на предложение сдаться они открыли огонь.