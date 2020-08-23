Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Перед ликвидацией боевиков в Троицком шла перестрелка между силовиками и неизвестными, передают агентства. Дороги к месту спецоперации были перекрыли. 18 августа в Ингушетии ликвидировали еще двух боевиков.