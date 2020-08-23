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РБК
РБК

Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Перед ликвидацией боевиков в Троицком шла перестрелка между силовиками и неизвестными, передают агентства. Дороги к месту спецоперации были перекрыли. 18 августа в Ингушетии ликвидировали еще двух боевиков.В источнике
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РБК

Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

РБК02:50
ТАСС

Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

ТАСС02:18
РИА Новости

Блокированные в Ингушетии боевики открыли огонь по силовикам

РИА Новости02:59
RT на русском

Режим КТО введён в Сунженском районе Ингушетии

RT на русском01:58
Ингушетия/ГIалгIайче

В Ингушетии в ходе боестолкновения ликвидировано двое боевиков

Ингушетия/ГIалгIайче02:56
Интерфакс

В Сунженском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

Интерфакс01:50
Коммерсантъ

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции убиты два боевика

Коммерсантъ02:09

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русскомвчера в 05:28
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Тихановская выступила за сохранение экономических связей Белоруссии с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что страна будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти.
ТАСС02:29
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WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
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