Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии
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Перед ликвидацией боевиков в Троицком шла перестрелка между силовиками и неизвестными, передают агентства. Дороги к месту спецоперации были перекрыли. 18 августа в Ингушетии ликвидировали еще двух боевиков.В источнике
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