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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Силовики начали массовые задержания протестующих в центре Минска

В Минске начались массовые задержания участников акций протеста, сообщает Tut.by. По данным правозащитного центра «Весна», арестованы порядка 100 человек. Задержания начались около резиденции президента Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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ТАСС

Массовые задержания и применение газа. Как прошел 29-й день протестов в Белоруссии

ТАСС14:40
Общественная служба новостей

Силовики начали массовые задержания протестующих в центре Минска

Общественная служба новостей12:47
Lenta.ru

В Белоруссии начались массовые задержания протестующих

Lenta.ru11:56
ИА Красная Весна

В Минске ОМОН провел задержания протестующих возле резиденции президента

ИА Красная Весна12:37
Росбалт

В Минске массово задерживают и избивают участников протестных акций

Росбалт12:10
Дождь

В Минске «тихари» избивают и задерживают людей

Дождь12:46
RT на русском

В центре Минска начались задержания протестующих

RT на русском11:47

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover2411:05
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Российские двигатели для истребителей попали в рейтинг лучших по тяге

Двигатель АЛ-41Ф1С, который используется в новых российских истребителях Су-35, имеет максимальную тягу в режиме форсажа до 142,2 кН. В свою очередь турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф с форсажной камерой для истребителей семейства Су-27 развивает тягу до 122,6 кН. Среди авиадвигателей, произведенных в США, лидером стал Pratt & Whitney F119-PW-100, используемый в истребителе F-22.
iReactor13:54
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Черчесов рассказал, чем отличались матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, в чём, по его мнению, отличия между матчами с командами Сербии и Венгрии в рамках двух стартовых туров группового этапа Лиги наций УЕФА.
RT на русском15:09