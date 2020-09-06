Силовики начали массовые задержания протестующих в центре Минска
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В Минске начались массовые задержания участников акций протеста, сообщает Tut.by. По данным правозащитного центра «Весна», арестованы порядка 100 человек. Задержания начались около резиденции президента Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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