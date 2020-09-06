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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Силовики начали массовые задержания протестующих в центре Минска

В Минске начались массовые задержания участников акций протеста, сообщает Tut.by. По данным правозащитного центра «Весна», арестованы порядка 100 человек. Задержания начались около резиденции президента Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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ТАСС

Массовые задержания и применение газа. Как прошел 29-й день протестов в Белоруссии

ТАСС14:40
Дождь

В Минске «тихари» избивают и задерживают людей

Дождь12:46
RT на русском

В центре Минска начались задержания протестующих

RT на русском11:47
Росбалт

В Минске массово задерживают и избивают участников протестных акций

Росбалт12:10
Lenta.ru

В Белоруссии начались массовые задержания протестующих

Lenta.ru11:56
ИА Красная Весна

В Минске ОМОН провел задержания протестующих возле резиденции президента

ИА Красная Весна12:37
РБК

СМИ сообщили о задержаниях на акции протеста в Минске

РБК09:01

Jeep представил внедорожник Grand Wagoneer

Возрождая одну из своих знаменитых имен дизайнеры марки Jeep решили не заглядывать в прошлое – ни снаружи, ни внутри новый Grand Wagoneer не имеет ничего общего с одним из первых роскошных внедорожников в мире.
Jeep представил внедорожник Grand Wagoneer
Авторамблер4 сентября в 04:12
9

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
23

Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover2411:05
24

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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