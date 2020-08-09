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РИА Новости
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. Слышны хлопки и вспышки, милиция снова активно использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как сообщил Sputnik Беларусь, демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков.В источнике
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Газета.Ru

Протестующие в Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков

Газета.Ruвчера в 16:56
РБК

Протестующие в Минске начали возводить баррикады

РБК17:18
Интерфакс

Минские силовики прибегли к водометам и светошумовым гранатам

Интерфакс17:17
Известия

Штурм ОМОНом баррикад в Минске попал на видео

Известия18:42
RT на русском

В центре Минска начали применять водомёты для разгона протестующих

RT на русском17:02
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

РИА Новостивчера в 16:55
Lenta.ru

Протестующих в Минске начали разгонять водометами

Lenta.ru17:20

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