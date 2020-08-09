Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске
Смотрите также
В Белоруссии начались столкновения силовиков и оппозиции
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче чемпионата России по футболу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
В Домодедове мужчина с топором напал на лифтера жилого дома
Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%
Подключение деревьев к сетям 5G позволит следить за состоянием лесов
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS
Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске
В Белоруссии начались столкновения силовиков и оппозиции
Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске
Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
Светлана Тихановская призвала силовиков в Минске прекратить насилие
Стрельба по протестующим в Минске попала на видео
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Эпидемиолог оценил сроки второй волны коронавируса в России
Работающим удаленно россиянам захотели выплачивать северные надбавки
В Совбезе РФ заявили о готовности США «удушить» Европу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Трамп опроверг намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор
Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции
Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. Слышны хлопки и вспышки, милиция снова активно использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как сообщил Sputnik Беларусь, демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков.В источнике
Подробнее о событии