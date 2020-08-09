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РИА Новости
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. Слышны хлопки и вспышки, милиция снова активно использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как сообщил Sputnik Беларусь, демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков.В источнике
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Московский Комсомолец

В Минске протестующих вытеснили с проспекта Машерова

Московский Комсомолец19:51
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Штурм ОМОНом баррикад в Минске попал на видео

Известия18:42
RT на русском

Как прошли выборы президента Белоруссии

RT на русском18:33
Дождь

В Минске милиция применяет водометы, светошумовые гранаты. Протестующие строят баррикады, есть раненые

Дождь17:05
Газета.Ru

Протестующие в Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков

Газета.Ruвчера в 16:56
РБК

Протестующие в Минске начали возводить баррикады

РБК17:18
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

РИА Новостивчера в 16:55

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал "Газпром инвесту" в проведении заседания по видеоконференц-связи по делу против Федеральной антимонопольной службы, касающегося закупки компанией труб почти на 100 млрд рублей, говорится в материалах суда.
ТАСС18:35

«Развязно и крикливо». В Японии прошли антироссийские выступления

Акция ультраправых японских активистов у стен посольства России в Токио прошла под заведомо некорректными и неприемлемыми лозунгами, а кроме того — мешала работе дипмиссии, заявили российские дипломаты.
РИА Новостивчера в 08:02
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Росстат представил данные об умерших от коронавируса новосибирцах

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса на территории России, данные отличаются от тех, что публикует оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирсквчера в 07:49

Племянник исследователя Жака Кусто открывает самую большую подводную исследовательскую станцию

Ученые хотят, чтобы Протей был подводной версией Международной космической станции, где правительственные учреждения, ученые и исследователи могут работать вместе в духе коллективных знаний.
Evo-rus.com7 августа в 01:36

Сирийская армия атаковала позиции террористов на западе страны

Сирийская арабская армия (САА) при помощи артиллерии атаковала позиции вооруженной террористической группировки (ВТГ) в провинции Хама, сообщил 8 августа источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Веснавчера в 17:37

Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Магнитное поле Земли помогло подтвердить дату сожжения Иерусалима

Каждый год Девятого Ава (29–30 июля) евреи всего мира постятся в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме: Вавилонской империей в 586 г. до н.э. и Римской в 70 г. Исследователи смогли измерить магнитное поле Земли в тот самый день, что позволило понять, каким масштабным было разрушение Иерусалима Вавилонской империей, пишет Israel21.
Профильвчера в 10:34
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