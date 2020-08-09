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РИА Новости
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. Слышны хлопки и вспышки, милиция снова активно использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как сообщил Sputnik Беларусь, демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков.В источнике
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Известия

Штурм ОМОНом баррикад в Минске попал на видео

Известия18:42
РБК

Протестующие в Минске начали возводить баррикады

РБК17:18
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

РИА Новостивчера в 16:55
Газета.Ru

Протестующие в Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков

Газета.Ruвчера в 16:56
RT на русском

В центре Минска начали применять водомёты для разгона протестующих

RT на русском17:02
Интерфакс

Минские силовики прибегли к водометам и светошумовым гранатам

Интерфакс17:17
Lenta.ru

Протестующих в Минске начали разгонять водометами

Lenta.ru17:20

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
РБК18:16
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Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Комсомольская правда17:25
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ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходитвчера в 15:52
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«Сахалинэнерго» ждет возмещения 2 миллионов рублей за поврежденную ЛЭП

Проектно-изыскательская организация должна будет возместить ПАО "Сахалинэнерго" около 2 миллионов рублей ущерба за повреждение кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Инженерные изыскания проводились в июле текущего года в районе спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".
Сахалин.Инфо19:38

Производитель рассказал, сколько кофе в год пьет средний россиянин

Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии, мировом лидере по потреблению напитка, этот показатель равен 11 килограммам, заявил в интервью РИА Новости директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.
ПРАЙМ20:15

Бизнес ФРГ призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и Евросоюза выступить единым фронтом против санкций США в отношении «Северного потока — 2» и создать механизм защиты от них европейских компаний.
News.ru7 августа в 10:56
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«Развязно и крикливо». В Японии прошли антироссийские выступления

Акция ультраправых японских активистов у стен посольства России в Токио прошла под заведомо некорректными и неприемлемыми лозунгами, а кроме того — мешала работе дипмиссии, заявили российские дипломаты.
РИА Новостивчера в 08:02
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