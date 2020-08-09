Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске
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Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. Слышны хлопки и вспышки, милиция снова активно использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как сообщил Sputnik Беларусь, демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков.В источнике
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