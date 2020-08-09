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РИА Новости
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. Слышны хлопки и вспышки, милиция снова активно использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как сообщил Sputnik Беларусь, демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков.В источнике
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RT на русском

В центре Минска начали применять водомёты для разгона протестующих

RT на русском17:02
РБК

Протестующие в Минске начали возводить баррикады

РБК17:18
Интерфакс

Минские силовики прибегли к водометам и светошумовым гранатам

Интерфакс17:17
URA.Ru

В центре Минска возводят баррикады

URA.Ruвчера в 16:57
Известия

Штурм ОМОНом баррикад в Минске попал на видео

Известия18:42
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

РИА Новостивчера в 16:55
Lenta.ru

Протестующих в Минске начали разгонять водометами

Lenta.ru17:20

В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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«Вашингтон» обыграл «Бостон», Ковальчук отдал передачу

В матче Национальной хоккейной лиги за места в плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 2:1. В составе столичного клуба по шайбе забросили Ти Джей Оши на 20-й минуте и Том Уилсон с передач Ильи Ковальчука и Михала Кемпни на 43-й минуте.
Нева Спортвчера в 14:53

Мэр Нагасаки попросил США и Россию сократить ядерные вооружения

Как сообщает газета «Взгляд», такое заявление сделал мэр японского города Нагасаки Томихиса Тауэ во время траурной церемонии в честь 75-й годовщины атомной бомбардировки города, которую в 1945 году совершила американская авиация.
Военное обозрениевчера в 03:27
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