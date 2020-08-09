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РИА Новости
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. Слышны хлопки и вспышки, милиция снова активно использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как сообщил Sputnik Беларусь, демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков.В источнике
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RT на русском

В центре Минска начали применять водомёты для разгона протестующих

RT на русском17:02
РБК

Протестующие в Минске начали возводить баррикады

РБК17:18
Интерфакс

Минские силовики прибегли к водометам и светошумовым гранатам

Интерфакс17:17
Газета.Ru

Протестующие в Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков

Газета.Ruвчера в 16:56
Известия

Штурм ОМОНом баррикад в Минске попал на видео

Известия18:42
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

РИА Новостивчера в 16:55
Комсомольская правда

Баррикады в Минске смыли водометами

Комсомольская правда17:46

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Газета.Ru17:20

Под Волгоградом депутат расстрелял сельхозтехнику и задавил человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Руднянском районе Волгоградской области местного депутата, который открыл стрельбу из карабина и направил машину на людей.
Российская газетавчера в 09:00
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О росте интереса налоговой к счетам клиентов сообщают российские банки

Во время длительного периода ограничительных мер, которые были связаны с пандемией коронавируса, налоговые проверки счетов российских граждан в банках не проводились, однако сейчас налоговые органы активно направляют запросы в финансовые организации.
Live247 августа в 07:12
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК8 августа в 02:36
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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«Безопасный город» берут штурмом

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" направила в администрацию президента (АП) письмо с просьбой не допустить монополизации разработки аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", следует из документа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:30