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РИА Новости
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

Силовики начали применять водометы для разгона протестующих в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. Слышны хлопки и вспышки, милиция снова активно использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как сообщил Sputnik Беларусь, демонстранты сооружают баррикады из мусорных баков.В источнике
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Известия

Штурм ОМОНом баррикад в Минске попал на видео

Известия18:42
РИА Новости

Силовики начали применять водометы против протестующих в Минске

РИА Новостивчера в 16:55
Интерфакс

Минские силовики прибегли к водометам и светошумовым гранатам

Интерфакс17:17
Газета.Ru

Протестующие в Минске начали сооружать баррикады из мусорных баков

Газета.Ruвчера в 16:56
RT на русском

Протестующие в Минске начали строить баррикады

RT на русскомвчера в 16:44
Lenta.ru

Силовики в Минске пошли на штурм баррикад

Lenta.ru17:04
РБК

Протестующие в Минске начали возводить баррикады

РБК17:18

КНР осудила вмешательство Британии, Канады и США в ситуацию в Гонконге

В Китае считают заявление глав американского, канадского, британского, австралийского и новозеландского МИД о том, что КНР якобы подрывает автономию Гонконга, вмешательством во внутренние дела суверенного государства.
Дума ТВ03:49

В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:39
7

Рекордное число американцев отказалось от гражданства США

Представители компании основывают свою статистику на данных, публикуемых федеральным правительством в Вашингтоне каждые три месяца; в числе прочего оно объявляет имена американцев, отказавшихся от гражданства.
Ридус03:05
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Малафеев о допинге в «Зените»: «Мне ничего не предлагалось»

Бывший вратарь сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев прокомментировал в интервью «Чемпионату» вызванные экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым слухи о том, что Сергей Пухов, будучи главой медштаба «Зенита», якобы являлся частью государственной допинг-программы.
78.ruвчера в 08:54

Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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