Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РЕН ТВ
РЕН ТВ

Протестующие колоннами идут в центр Минска на акцию оппозиции

Колонны протестующих начали движение в центре Минска из районов белорусской столицы. Об этом сообщает корреспондент "Известий". В скором времени на площади Независимости должна состояться большая протестная акция оппозиции "Марш единства".В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В центре Минска перекрыли проспект Независимости

РИА Новости08:17
Комсомольская правда

В Минске правоохранители дежурят у Дома правительства, временно закрыты шесть станций метро

Комсомольская правда07:04
Lenta.ru

В центре Минска заметили спецтехнику

Lenta.ru05:43
Телеканал 360°

«Марш единства» начался в Минске. В центр города пригнали БТР и закрыли часть станций метро

Телеканал 360°07:49
ТАСС

В районе Дома правительства в Минске сконцентрированы большие силы правоохранителей

ТАСС06:16
Газета.Ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:23
Известия

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника

Известия04:08
КП - Беларусь

В центре Минска появилась новая спецтехника: модифицированный БРДМ-2 с системой типа «Рубеж»

КП - Беларусь09:24

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
2

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,1K

Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
5

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
15

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости09:21
2,7K

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
212

Земан высказался о призывах остановить создание «Северного потока-2»

Президент Чешской Республики Милош Земан выразил удивление по отношению к тому, что ряд западных политиков стараются связать ситуацию с Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток-2».
RuNews24.ru09:36
36