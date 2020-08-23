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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента Александра Лукашенко, территорию рядом с ней охраняют силовики. Вход «ко дворцу» охраняет ОМОН, стоит спецтехника, передает РИА «Новости».В источнике
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ТАСС

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

ТАСС12:35
Московский Комсомолец

Митингующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко: поют и танцуют

Московский Комсомолец12:29
Lenta.ru

На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника

Lenta.ru12:13
Коммерсантъ

Протестующие отошли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъ13:00
РБК

Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

РБК11:58
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

РИА Новости12:30
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Взгляд.ру12:35

Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
29

Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09
1

Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предложил провести референдум по возвращению конституции образца 1994 года, передают «МБХ медиа» и «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ11:21
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости04:46

Врио губернатора Иркутской области вышел к протестующим у здания правительства

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев встретился с протестующими у здания правительства после того, как неизвестный, встретившийся с чиновником у здания правительства, потребовал «поговорить с народом» в воскресенье.
Взгляд.ру09:57
8

В центре Млечного Пути обнаружены быстрые сгустки холодного газа

Астрономы наблюдали за молекулярным водородом в пузырях Ферми с помощью радиотелескопа Atacama Pathfinder, заметив плотные скопления массой по 380 и 375 масс Солнца, движущиеся от центра Галактики на большой скорости: в одном облаке — 240 км/с, в другом — 300 км/с.
Naked Science20 августа в 05:43
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