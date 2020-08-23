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Силовики перекрыли протестующим путь к резиденции Лукашенко в Минске

ОМОН перекрыл колонне протестующих путь к резиденции Александра Лукашенко в Минске. Люди остановились на проспекте Победителей, на расстоянии около 200 метров от кордона силовиков. Как сообщает TUT.BY, демонстранты скандируют «Трибунал!», «Уходи!».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

ТАССвчера в 12:35
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Взгляд.рувчера в 12:35
Коммерсантъ

Протестующие отошли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 13:00
Lenta.ru

На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника

Lenta.ruвчера в 12:13
РБК

Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

РБКвчера в 11:58
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

РИА Новостивчера в 12:30
Московский Комсомолец

Митингующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко: поют и танцуют

Московский Комсомолецвчера в 12:29

«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса
Avtovesti.comвчера в 10:50
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русскомвчера в 16:13
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Россия готова к внедрению интернета нового поколения. Как он изменит жизнь людей?

Совсем скоро именно 5G даст огромные преимущества во множестве сфер жизни, в том числе в промышленном производстве, телемедицине, сельском хозяйстве, безопасности и развлечениях.
Lenta.ru20 августа в 17:04