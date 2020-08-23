Силовики перекрыли протестующим путь к резиденции Лукашенко в Минске
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ОМОН перекрыл колонне протестующих путь к резиденции Александра Лукашенко в Минске. Люди остановились на проспекте Победителей, на расстоянии около 200 метров от кордона силовиков. Как сообщает TUT.BY, демонстранты скандируют «Трибунал!», «Уходи!».В источнике
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Митингующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко: поют и танцуют
Московский Комсомолецвчера в 12:29