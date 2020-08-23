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РИА Новости
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

Сторонники белорусской оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее люди собрались у стелы "Минск – город-герой".В источнике
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Коммерсантъ

«Марш новой Белоруссии»

Коммерсантъвчера в 14:48
Lenta.ru

На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника

Lenta.ruвчера в 12:13
Фонтанка.Ру

Протестующие в Минске дошли до резиденции Лукашенко. Между ними и силовиками встали музыканты

Фонтанка.Рувчера в 12:26
ТАСС

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

ТАССвчера в 12:35
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

РИА Новостивчера в 12:30
РЕН ТВ

Сотни силовиков с щитами преградили подступы к резиденции Лукашенко

РЕН ТВвчера в 11:31
РБК

Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

РБКвчера в 11:58

Давыдов: Хоркина — это как Туктамышева в фигурном катании

Тренер одной из самых перспективных юниорок страны Софьи Самоделкиной Сергей Давыдов, рассуждая о сложности элементов и спортсменках, не укладывающихся в стандарты и правила, сравнил фигурное катание со спортивной гимнастикой, а чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной, отличающейся длинными руками и ногами.
Чемпионатвчера в 14:13

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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В России создают новейший высокоточный миномет «Грань»

Вооруженные силы РФ получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", его госиспытания планируется начать в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
РИА Новости02:21
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