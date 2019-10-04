Политика

Lenta.ruLenta.ruСиловики предотвратили теракты в четырех городах России

Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совбеза России Николая Патрушева. По его словам, теракты предотвращены в Тамбове, Воронеже, Владимире и Туле.
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Патрушев сообщил о предотвращении четырех терактов в Центральной России

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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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