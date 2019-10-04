Политика
Lenta.ruСиловики предотвратили теракты в четырех городах России
Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совбеза России Николая Патрушева. По его словам, теракты предотвращены в Тамбове, Воронеже, Владимире и Туле.
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Патрушев рассказал о планировавшихся терактах во Владимире, Тамбове, Воронеже
Московский Комсомолец06:21
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Начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»
В России официально стартовали продажи новой версии кроссовера Chery Tiggo 4 с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
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Зеленский встретился с Лукашенко
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При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
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Происшествия
Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах
Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
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Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
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В России ускорят производство двигателя для МС-21
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Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
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МИД Украины анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что новый обмен удерживаемыми лицами может произойти на следующей неделе.
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В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
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Instagram выпустил мессенджер Threads для приватного общения
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Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел.
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Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.
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Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ»
Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».
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В 2024 году в Крыму будет развернута новая радиолокационная станция. Строительство «Воронеж-М» начнется в этом году в районе Севастополя.
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