Происшествия
Российская газетаСиловики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»
Сотрудники ФСБ, СК и МВД пресекли на территории Дагестана и Москвы деятельность одной из самых жестоких преступных групп "Шараповские". Четыре человека арестованы, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
«Черные ювелиры» продали в Дагестане больше тонны золотых украшений на 2 млр руб
Регион online26 ноября в 00:33
До 5 лет лишения свободы грозит членам банды «черных ювелиров» в Дагестане
КМВ Новости25 ноября в 19:29
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
Игры
Red Dead Redemption 2 получила дату выхода в Steam
Студия Rockstar Games объявила дату выхода Red Dead Redemption 2 в Steam. Вестерн станет доступен пользователям сервиса 5 декабря.
Культура
На больших экранах стартует мультфильм «Холодное сердце 2»
В российский прокат «Холодное сердце 2» выходит в этот четверг, 28 ноября.
Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Политика
Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге для журналистов заявил, что новый газовый контракт с Россией должен отвечать двум условиям.
Хоккей
Панарин повторил достижение Марка Мессье
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший в матче против "Каролины Харрикейнз" (3:2) два очка за результативные передачи, повторил достижение экс-капитана "синерубашечников" Марка Мессье, сумев отметиться 2+ баллами за результативность в девяти из последних 11-ти встреч команды.
Политика
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников дал советы по питанию в пожилом возрасте.
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Кино
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
Происшествия
Два пьяных подростка до смерти забили мужчину в Норильске
В Норильске правоохранительные органы задержали двух молодых людей 15 и 16 лет, которые подозреваются в убийстве 41-летнего мужчины.
Общество
Российский бизнесмен Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра
Общество
Две двухдневные рабочие недели ждут россиян
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством России, в конце текущего и начале следующего года работающих граждан России ожидают две двухдневные рабочие недели.
Здоровье
Екатеринбурженке заплатят полмиллиона за ошибки в лечении
Армия и оружие
На Камчатке истребитель МиГ-31 перехватил «нарушителя» границы
На Камчатке летчики-истребители МиГ-31 отдельного смешанного полка морской авиации Тихоокеанского флота перехватили условного нарушителя воздушной границы России.
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов
На 10:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,07 рубля (плюс 11 копеек).
Футбол
Матч «Зенита» со «Спартаком» обслужит бригада Мешкова
РПЛ огласила судейские назначения на матч 18-го тура между «Зенитом» и «Спартаком».
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о дочери, вышедшей из комы
Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
Футбол
Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»
С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.
Политика
Три девушки обвинили посла США при ЕС в сексуальных домогательствах
Американского посла при Европейском союзе Гордона Сондланда обвинили в сексуальных домогательствах сразу три девушки.
Политика
Матвиенко назвала главный вызов для России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что угроза сокращения численности населения является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулась Россия.
Общество
Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
Футбол
«Валенсия» и «Челси» сыграли вничью в матче ЛЧ
Испанская «Валенсия» и английский «Челси» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Лионом»
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".