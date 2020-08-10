Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Силовики применили резиновые пули к протестующим в Минске и Бресте

Правоохранители были вынуждены применить резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы отбиться от протестующих. Участники протестов бросают в силовиков бутылки и мусорные баки. Они принесли на проспект скамейки, которые используют для возведения баррикад.В источнике
Подробнее о событии
Росбалт

В Бресте протестующие запускают фейерверки в сторону силовиков

Росбалт18:20
Фонтанка.Ру

В Минске по протестующим и журналистам стреляют резиновыми пулями, в Бресте в милицию полетели файеры

Фонтанка.Рувчера в 16:14
РИА Новости

В Минске и Бресте начали стрелять резиновыми пулями по протестующим

РИА Новостивчера в 15:06
НТВ

В Минске и Бресте милиция начала стрелять резиновыми пулями

НТВвчера в 15:33
Царьград

Протестующих белорусов отпугивают дымом и пулями, те строят баррикады и «прячутся по завуголлям»

Царьградвчера в 15:52
Дождь

В Бресте ОМОН применяет к протестующим свотошумовые гранаты и резиновые пули

Дождьвчера в 14:58
Московский Комсомолец

СМИ: в Бресте подняли 38 бригаду ВДВ

Московский Комсомолецвчера в 15:34

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Ведомостивчера в 02:48
569

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
1,3K

Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ruвчера в 06:57
150

Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль эффективно сопротивляется натиску продавцов: относительно евро и доллара заметна стабилизация после слабого окончания июля, что может перерасти в ответный удар рубля.
Российская газета23:00

Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Известия17:59
6

Иран не хочет платить компенсацию за сбитый украинский Boeing

Власти Ирана считают, что компенсацию за сбитый под Тегераном украинский Boeing должны платить европейские страховые компании, заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.
Газета.Ruвчера в 13:41
15