Силовики применили резиновые пули к протестующим в Минске и Бресте

Правоохранители были вынуждены применить резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы отбиться от протестующих. Участники протестов бросают в силовиков бутылки и мусорные баки. Они принесли на проспект скамейки, которые используют для возведения баррикад.