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Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Силовики применили резиновые пули к протестующим в Минске и Бресте

Правоохранители были вынуждены применить резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы отбиться от протестующих. Участники протестов бросают в силовиков бутылки и мусорные баки. Они принесли на проспект скамейки, которые используют для возведения баррикад.В источнике
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Фонтанка.Ру

В Минске по протестующим и журналистам стреляют резиновыми пулями, в Бресте в милицию полетели файеры

Фонтанка.Рувчера в 16:14
Царьград

Протестующих белорусов отпугивают дымом и пулями, те строят баррикады и «прячутся по завуголлям»

Царьградвчера в 15:52
Газета.Ru

Милиция использует светошумовые гранаты и резиновые пули против протестующих в Минске

Газета.Ruвчера в 15:06
НТВ

В Минске и Бресте милиция начала стрелять резиновыми пулями

НТВвчера в 15:33
РИА Новости

В Минске и Бресте начали стрелять резиновыми пулями по протестующим

РИА Новостивчера в 15:06
Дождь

В Бресте ОМОН применяет к протестующим свотошумовые гранаты и резиновые пули

Дождьвчера в 14:58
Московский Комсомолец

СМИ: в Бресте подняли 38 бригаду ВДВ

Московский Комсомолецвчера в 15:34

NI предостерег США от «троянского коня» русофобов Прибалтики

Автор публикации – политолог Харви М. Сапольский – напомнил, что недавно Латвия официально предложила принять и оплатить дислокацию американских военных, которых президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал вывести из Германии.
ПолитРоссиявчера в 08:38

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайн9 августа в 12:18
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъ7 августа в 18:46
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Иран не хочет платить компенсацию за сбитый украинский Boeing

Власти Ирана считают, что компенсацию за сбитый под Тегераном украинский Boeing должны платить европейские страховые компании, заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.
Газета.Ruвчера в 13:41
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Сенатор США предложил ввести санкции против Лукашенко

«Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами», - отмечается в его заявлении.
Аргументы и Факты19:00
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