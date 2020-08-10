Силовики применили резиновые пули к протестующим в Минске и Бресте
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Правоохранители были вынуждены применить резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы отбиться от протестующих. Участники протестов бросают в силовиков бутылки и мусорные баки. Они принесли на проспект скамейки, которые используют для возведения баррикад.В источнике
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Милиция использует светошумовые гранаты и резиновые пули против протестующих в Минске
Газета.Ruвчера в 15:06