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Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Силовики применили резиновые пули к протестующим в Минске и Бресте

Правоохранители были вынуждены применить резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы отбиться от протестующих. Участники протестов бросают в силовиков бутылки и мусорные баки. Они принесли на проспект скамейки, которые используют для возведения баррикад.В источнике
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Московский Комсомолец

СМИ: в Бресте подняли 38 бригаду ВДВ

Московский Комсомолецвчера в 15:34
Царьград

Протестующих белорусов отпугивают дымом и пулями, те строят баррикады и «прячутся по завуголлям»

Царьградвчера в 15:52
НТВ

В Минске и Бресте милиция начала стрелять резиновыми пулями

НТВвчера в 15:33
Газета.Ru

Милиция использует светошумовые гранаты и резиновые пули против протестующих в Минске

Газета.Ruвчера в 15:06
РИА Новости

В Минске и Бресте начали стрелять резиновыми пулями по протестующим

РИА Новостивчера в 15:06
Дождь

В Бресте ОМОН применяет к протестующим свотошумовые гранаты и резиновые пули

Дождьвчера в 14:58
Фонтанка.Ру

В Минске по протестующим и журналистам стреляют резиновыми пулями, в Бресте в милицию полетели файеры

Фонтанка.Рувчера в 16:14

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Ведомостивчера в 08:41
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ruвчера в 09:16
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Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

"В результате пожара погибли четыре человека, в том числе три ребенка (женщина 1983 года рождения, мальчик 2009 года рождения, девочка 2011 года рождения, девочка 2016 года рождения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости01:13
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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