Силовики применили светошумовые гранаты против протестующих в Минске
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Силовики начали применять светошумовые гранаты для разгона участников несанкционированной акции в Минске. Среди протестующих появились первые пострадавшие. Об этом стало известно в ночь на понедельник, 10 августа.В источнике
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