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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Силовики применили светошумовые гранаты против протестующих в Минске

Силовики начали применять светошумовые гранаты для разгона участников несанкционированной акции в Минске. Среди протестующих появились первые пострадавшие. Об этом стало известно в ночь на понедельник, 10 августа.В источнике
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РБК

Столкновения протестующих с силовиками в Белоруссии. Видео

РБКвчера в 19:53
РЕН ТВ

Видео: в Минске силовики забросали толпу светошумовыми гранатами

РЕН ТВвчера в 17:36
НТВ

Для разгона протестующих в центре Минска применили водометы

НТВвчера в 17:13
Дождь

В Минске милиция применяет водометы, светошумовые гранаты. Протестующие строят баррикады, есть раненые

Дождьвчера в 17:05
RT на русском

В центре Минска начали применять водомёты для разгона протестующих

RT на русскомвчера в 17:02
Комсомольская правда

Силовики пытаются разогнать демонстрантов в Минске

Комсомольская правдавчера в 17:41
Lenta.ru

Протестующих в Минске начали разгонять водометами

Lenta.ruвчера в 17:20

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
REGNUM20:48
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Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин сообщил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья эконом-классa могут отменить в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру c использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия22:05
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У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ruвчера в 15:50
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Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.
Lenta.ru23:35
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В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
РИА Новостивчера в 20:26
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