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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Белорусское МВД объяснило разгон протестующих в Бресте с помощью водомета

РБК12:59
Интерфакс

В Бресте митингующих начали разгонять водометами

Интерфакс10:31
Коммерсантъ

В Белоруссии силовики разгоняют протестующих

Коммерсантъ11:55
ТАСС

МВД Белоруссии подтвердило применение водомета в отношении протестующих в Бресте

ТАСС12:36
Газета.Ru

В Бресте силовики применили водомет, чтобы разогнать протестующих

Газета.Ru11:00
Lenta.ru

В Бресте против протестующих задействовали водомет

Lenta.ru10:46
РИА Новости

В Бресте против протестующих применили водомет

РИА Новости11:56

Пятеро полицейских погибли при атаке талибов на востоке Афганистана

Пятеро полицейских погибли и семеро получили ранения при атаке радикального движения «Талибан»* в провинции Каписа на востоке Афганистана, передаёт телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя главы полиции региона Шайека Шореша.
Пятеро полицейских погибли при атаке талибов на востоке Афганистана
RT на русском01:33

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

По словам экспертов "Автостата", за первые 8 месяцев 2020 года на российской "вторичке" было перепродано 3 296 700 "легковушек", то есть сокращение по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2019-м составляет 5,8%. Напомним, некоторое время назад портал "Новые автомобили" сообщил, что после положительной динамики роста реализации новых авто в РФ, в августе объемы вновь "ушли в минус".
Новые автомобили11:34
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Метро Петербурга проветривают после пожара в ремонтируемой шахте

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о задымлении поступило 13 сентября в 19:23 мск с Казанской улицы, д. 7. Здесь, на территории Российского государственного педагогического университета им. Герцена, расположен вентиляционный киоск шахты метрополитена.
REGNUM14:20

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
REGNUM09:57
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Четверо детей пострадали в ДТП в Ленобласти, погибла пассажирка «Лады»

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водитель автомобиля «Лада» и пятеро ее пассажиров — два мальчика в возрасте семи и десяти лет, две девочки — 2016 и 2018 годов рождения, а также неизвестный мужчина.
REGNUM15:10