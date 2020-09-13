Силовики применили водомет против протестующих в Бресте
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Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.В источнике
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