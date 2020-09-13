Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

По словам экспертов "Автостата", за первые 8 месяцев 2020 года на российской "вторичке" было перепродано 3 296 700 "легковушек", то есть сокращение по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2019-м составляет 5,8%. Напомним, некоторое время назад портал "Новые автомобили" сообщил, что после положительной динамики роста реализации новых авто в РФ, в августе объемы вновь "ушли в минус".